Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X заявил, что миру не требуются услуги Украины по защите от России. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Поводом стало интервью президента Украины Владимира Зеленского британской телерадиокомпании Би-би-си, в котором он утверждал, что Москва якобы стремится развязать третью мировую войну.
Джерачи отметил, что значительная часть международного сообщества воспринимает происходящее как локальный конфликт, ограниченный территорией Восточной Европы. По его оценке, нынешние боевые действия не являются мировой войной, а большинство жителей европейских стран не считают Россию прямой угрозой для себя.
Политик также указал, что Европе не требуется дополнительная защита со стороны Киева.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на другие государства, поскольку не видит в этом смысла. По его словам, западные политики регулярно используют риторику угроз в публичных заявлениях.
