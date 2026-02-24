Россия была крайне встревожена озвученными Владимиром Зеленским в 2022 году ядерными амбициями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова отметила, что Украина лишилась трех основ своей государственности 90-х годов: нейтрального, внеблокового и безъядерного статусов.
Кроме этого, Захарова также напомнила, что Россия занимает принципиальную позицию. А значит любое мирное урегулирование должно учитывать ее законные интересы. При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что все цели СВО будут непременно достигнуты.
Оправданность и своевременность начала СВО находит подтверждение в продолжающемся «сползании» Украины к нацистской идеологии, добавила дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ высказалась об украинцах, поддерживающих связь с Россией. Дипломат призвала граждан Украины не сдаваться, подчеркнув, что важно оставаться верными своим принципам в условиях кризиса.
При этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие чрезвычайно опасно, но при возникновении угрозы для судьбы России страна готова его использовать.
В свою очередь российский президент Владимир Путин также акцентировал, что ядерная триада является ключевым гарантом безопасности России и инструментом поддержания мирового баланса сил.
Подобное мнение выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя допуск размещения ядерного оружия на территории Эстонии. Тогда официальный представитель Кремля пояснил, что если ядерное оружие нацелят на РФ из Эстонии, то Москва нацелит его в ответ.
Немногим ранее НАТО провели военные учения. Однако в ходе учений страны-участницы потерпели неудачу: решив имитировать «нападение России», они проиграли.