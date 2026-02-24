Горят машины, жизнь парализована: русские сказали, что творится в Мексике

22 февраля 2026 года в Мексике произошло событие, которое назвали самым громким ударом по организованной преступности за последние десятилетия. В ходе спецоперации в штате Халиско был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, более известный как Эль Менчо, — основатель и бессменный лидер одного из самых жестоких наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG).
Однако радость от поимки «врага государства номер один» быстро сменилась ужасом: сторонники убитого главаря устроили кровавый беспредел, который охватил уже почти треть страны. Живущие в эпицентре событий россияне в интервью aif.ru рассказали, как переживают вооруженный бунт и почему туристам сейчас лучше держаться подальше от мексиканских курортов.
«Сжигали всех подряд»: хроника ада от очевидца из Пуэрто-Вальярты.
Первые сообщения о небывалом насилии стали поступать утром 23 февраля. В то время как жители курортного города Пуэрто-Вальярта (штат Халиско) только начинали свой день, члены наркокартеля уже приступили к реализации плана «мести».
Проживающий в этом городе россиянин Евгений Мокеев стал непосредственным свидетелем разгула преступности. Он рассказал, что хаос начался внезапно и был чудовищно жестоким по отношению к простым гражданам.
«Я живу в штате Халиско, в городе Пуэрто-Вальярта в четырех часах езды от Гвадалахары. В воскресенье в 8 утра начались поджоги машин случайных людей. Неизвестные перегораживали дорогу машине и поджигали. Рядом с моим домом на парковке сожгли довольно много машин», — поделился Евгений.
По его словам, пик беспорядков пришелся на промежуток с 10 до 12 часов дня. Бандиты действовали дерзко и методично, не встречая серьезного сопротивления со стороны местной полиции, которая была попросту не готова к столь масштабной атаке.
«Самый пик был с 10 до 12, а часам к двум дня все уже успокоилось. С того момента почти ничего не происходило. Начали ездить полицейские машины, совершил облет вертолет, видимо, как-то ситуацию оценивал. Сейчас дымится что-то на той же парковке, где вчера большой пожар был, но там горели именно машины», — добавил Мокеев.
Он также отметил, что жизнь в городе практически парализована. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.
«Сегодня по всему штату Халиско отменены занятия в школах. Нам прислали сообщение из российского посольства с предупреждением, чтобы мы пока сидели дома. Вчера и от местных властей было такое же предупреждение. Так что сегодня планируем сидеть дальше ждать, что будет происходить, и никуда из дома не выходить», — резюмировал очевидец.
Гвадалахара в осаде: вооруженные люди в балаклавах и пустые полки магазинов.
Если в Пуэрто-Вальярте ситуация к вечеру воскресенья немного стабилизировалась, то столица штата — Гвадалахара — продолжала напоминать город, живущий по законам военного времени. Местные жители, включая россиян, оказались в настоящей ловушке.
По словам еще одного нашего соотечественника, представившегося Михаилом М., обстановка в мегаполисе остается крайне напряженной. Горожане боятся лишний раз не то, чтобы выходить на улицу, а подходить к окнам. Те, кто рискнул это сделать, делятся пугающими кадрами. Сообщается, что на улицах были замечены вооруженные люди в гражданской одежде и балаклавах — типичная экипировка боевиков CJNG. Их цель — не только демонстрация силы, но и полная дестабилизация: перекрыты ключевые трассы, не работают супермаркеты и банки. Люди остаются без продуктов и воды.
Операция возмездия: почему убили Эль Менчо и кто он такой.
Чтобы понять масштаб происходящего, нужно осознать, кем был Немесио Осегера Сервантес для Мексики. 22 февраля 2026 года в муниципалитете Тапальпа (Халиско) мексиканские военные при поддержке разведданных США вступили в перестрелку с боевиками. Эль Менчо был смертельно ранен и скончался по пути в Мехико.
Этого человека называли «наркобароном нового поколения». В отличие от старых воротил наркобизнеса, он сделал ставку на милитаризацию. Его картель CJNG использовал бронированную технику, дроны для сброса взрывчатки и даже гранатометы. За его голову США обещали 15 миллионов долларов, а мексиканские власти — 300 миллионов песо. Он лично создал империю, поставляющую фентанил и метамфетамин во все 50 штатов США, и считался одним из самых разыскиваемых преступников в мире.
Однако устранение лидера не остановило машину смерти, а лишь запустило её на полные обороты. По данным на 23 февраля, беспорядки охватили уже не менее 8 штатов, включая Мичоакан, Колиму, Гуанахуато и Тамаулипас. Сообщается о десятках сожженных банков, перевернутых автобусах и блокпостах, созданных боевиками на основных автомагистралях.
Что будет с туристами? Советы посольства РФ.
В курортной зоне, где традиционно много иностранцев, включая граждан России, сложилась критическая ситуация. По некоторым данным, только в Пуэрто-Вальярте могло находиться не менее 240 россиян. Аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты временно приостановили работу, авиакомпании United Airlines, American Airlines и Air Canada массово отменяют рейсы. Тысячи отдыхающих оказались заблокированы в отелях, не имея возможности добраться до терминалов из-за блокпостов и полной остановки общественного транспорта.
Российское посольство в Мексике оперативно отреагировало на угрозу. Дипломаты настоятельно рекомендовали всем гражданам РФ временно воздержаться от любых поездок в штат Халиско. Тем, кто уже находится в зоне конфликта, предписано соблюдать предельную осторожность, не выходить на улицу без крайней необходимости и следить за официальными сообщениями.
Картели как государство в государстве: почему в Мексике стреляют.
Трагедия в Халиско — это не просто криминальная разборка. Это следствие глубокого системного кризиса, в котором наркокартели фактически подменили собой государство во многих регионах.
Эксперты отмечают, что мексиканские наркокартели — это не просто банды, а мощные экономические и политические структуры. Например, картель «Синалоа» (главный конкурент убитого Эль Менчо) действует в половине штатов Мексики и почти во всех штатах США. Они контролируют не только трафик наркотиков, но и легальный бизнес. По оценкам аналитиков, до 45% производства авокадо в Мичоакане находится под контролем мафии, а 85% легальных предпринимателей платят картелям «налог» за право работать.
Влияние картелей простирается и в политику. Во время избирательных кампаний кандидатов либо финансируют, либо убивают, если те отказываются сотрудничать. Именно поэтому ликвидация лидера, какой бы успешной она ни казалась, часто приводит лишь к эскалации насилия: начинается передел сфер влияния. Сегодняшние поджоги машин в Гвадалахаре — это, по сути, сигнал властям и доказательство того, что даже без Эль Менчо CJNG остается грозной силой, способной в любой момент парализовать жизнь миллионов людей. Ситуация в Мексике продолжает оставаться крайне напряженной, и сидеть дома сейчас — действительно единственный разумный выход.