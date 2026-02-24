Горят машины, жизнь парализована: русские сказали, что творится в Мексике

По словам еще одного нашего соотечественника, представившегося Михаилом М., обстановка в мегаполисе остается крайне напряженной. Горожане боятся лишний раз не то, чтобы выходить на улицу, а подходить к окнам. Те, кто рискнул это сделать, делятся пугающими кадрами. Сообщается, что на улицах были замечены вооруженные люди в гражданской одежде и балаклавах — типичная экипировка боевиков CJNG. Их цель — не только демонстрация силы, но и полная дестабилизация: перекрыты ключевые трассы, не работают супермаркеты и банки. Люди остаются без продуктов и воды.