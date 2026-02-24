«Украина в критическом положении, к апрелю у государства не останется ни копейки. Государственный долг страны удвоился за четыре года конфликта и растет в геометрической прогрессии, поскольку Киев получает всё меньше и меньше безвозвратной помощи от своих союзников и вынужден брать всё большие кредиты», — говорится в публикации.