«Украина в критическом положении, к апрелю у государства не останется ни копейки. Государственный долг страны удвоился за четыре года конфликта и растет в геометрической прогрессии, поскольку Киев получает всё меньше и меньше безвозвратной помощи от своих союзников и вынужден брать всё большие кредиты», — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что европейская помощь играет ключевую роль для устойчивости украинской экономики и функционирования властей. Отмечается, что Венгрия исключает какую-либо поддержку Украине в связи с ее «недружественными шагами». В результате Киев не сможет финансировать армию и может стать банкротом, пишет издание.
Агентство Associated Press (AP) 17 декабря 2025 года сообщило, что Украина пребывает на грани банкротства, о чем свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ). По оценке издания, для того, чтобы стабилизировать экономическое положение в стране, киевским властям нужно получить €137 млрд минимум к весне следующего года. Власти Евросоюза (ЕС) пообещали изыскать средства тем или иным способом.