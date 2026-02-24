Япония хочет убедить ЕС и G7 в важности «Сахалина-2» для энергобезопасности

Напомним, в конце октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна не может отказаться от СПГ из России. Глава правительства подчеркнула, что эмбарго на эти поставки российского голубого топлива ударит по экономической активности этого островного государства. Указанный вопрос обсуждался на встрече Такаити с президентом США Дональдом Трампом.