Япония хочет убедить ЕС и G7 в важности «Сахалина-2» для энергобезопасности

«Мы продолжим разъяснять государствам G7, в том числе ЕС, позицию Японии в отношении энергетической безопасности, а также важность проекта “Сахалин-2” для энергобезопасности Японии, добиваясь их понимания и обеспечивая бесперебойные и стабильные поставки СПГ в Японию», — сказал чиновник на пресс-конференции.
Ему задали вопрос, собирается ли Токио контактировать с Евросоюзом по теме СПГ на фоне решения ЕС полностью отказаться от российского голубого топлива с 2027 года. «Сахалин-2» обеспечивает около девяти процентов всех поставок сжиженного природного газа в Японию.
Напомним, в конце октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна не может отказаться от СПГ из России. Глава правительства подчеркнула, что эмбарго на эти поставки российского голубого топлива ударит по экономической активности этого островного государства. Указанный вопрос обсуждался на встрече Такаити с президентом США Дональдом Трампом.