Европа не нуждается в услугах Украины по защите от президента России Владимира Путина, на чем настаивает Владимир Зеленский. Об этом заявил итальянский политик и профессор Микеле Джерачи.
«В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный Большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас», — написал политик в соцсети X.
Так, профессор отреагировал на недавнее интервью киевского главаря BBC. В нем Зеленский утверждал, что Москва якобы стремится развязать третью мировую войну.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что война между Россией и Европой никому не нужна. Он отмечал, что Москве нечего искать в этом конфликте.
Медведев добавил, что страны Европы не способны развязать войну с Россией. Причиной этого является разобщенность европейских государств и отсутствие политической воли у лидеров ЕС для подобных действий.