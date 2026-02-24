Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила на обвинения в нарушении Будапештского меморандума

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в нарушении Россией Будапештского меморандума не имеют оснований.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в нарушении Россией Будапештского меморандума, которые ранее неоднократно звучали от Владимира Зеленского, не имеют оснований.

В комментарии РИА Новости она напомнила, что документ 1994 года не является международным договором и гарантировал безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

При этом, по словам Захаровой, Украина не выполнила взятые на себя обязательства, в том числе по противодействию агрессивному национализму, что привело к самоопределению Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Она подчеркнула, что Россия не брала на себя обязательств удерживать эти территории в составе Украины против воли населения, а меморандум не распространяется на последствия внутренних политических процессов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше