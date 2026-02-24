Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в нарушении Россией Будапештского меморандума, которые ранее неоднократно звучали от Владимира Зеленского, не имеют оснований.
В комментарии РИА Новости она напомнила, что документ 1994 года не является международным договором и гарантировал безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
При этом, по словам Захаровой, Украина не выполнила взятые на себя обязательства, в том числе по противодействию агрессивному национализму, что привело к самоопределению Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Она подчеркнула, что Россия не брала на себя обязательств удерживать эти территории в составе Украины против воли населения, а меморандум не распространяется на последствия внутренних политических процессов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.
