Бывший посол Великобритании Мандельсон освобождён из-под стражи под залог

Напомним, бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон был задержан 23 февраля по подозрению в превышении полномочий на фоне расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в совершении должностного преступления. После ареста он был доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Задержанию предшествовали обыски по ордерам в Уилтшире и Камдене.