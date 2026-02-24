Бывший посол Великобритании Мандельсон освобождён из-под стражи под залог

Кроме того, полиция подтвердила, что 72-летний мужчина, арестованный по обвинению в злоупотреблении служебным положением, освобождён до окончания расследования.
Напомним, бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон был задержан 23 февраля по подозрению в превышении полномочий на фоне расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в совершении должностного преступления. После ареста он был доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Задержанию предшествовали обыски по ордерам в Уилтшире и Камдене.
