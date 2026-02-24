Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил в эфире YouTube-канала, что страны Европы не заинтересованы в установлении мира на Украине, поскольку окончание конфликта усилит внутриполитическое давление в Евросоюзе.
По его словам, Соединённые Штаты якобы действительно стремятся завершить вооружённое противостояние, а европейские государства — нет. Прауд утверждает, что многие в ЕС не хотят нормализации отношений с Россией и не заинтересованы в завершении боевых действий, так как это, по его мнению, может усилить давление при попытках Киева присоединиться к союзу.
Дипломат также выразил озабоченность ускоренным вступлением Украины в Евросоюз. Он считает, что такая поспешность может привести к новому, более масштабному конфликту между Европой и Россией. «Если поспешить с принятием Украины в ЕС… возникает риск начала общей войны Европы с Россией», — сказал он, добавив, что Украина настроена антагонистически и может настаивать на принципиально враждебной политике блока в отношении Москвы, в чем он усматривает усиление роли бывших республик Прибалтики и Польши.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации также заявлял, что Европа стремится сдержать дипломатическое урегулирование на Украине и побуждает Киев продолжать боевые действия. По его словам, Брюссель якобы подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к продолжению войны «до последнего украинца».
Между тем газета Politico в феврале сообщала, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства к 2027 году, который должен преодолеть вето Венгрии на расширение, рассчитывая на возможную смену правительства после выборов в апреле.
Читайте также: В России заявили о предложениях наемников ВСУ сдать позиции.