Британский дипломат связал стремление ЕС к расширению с риском войны

Дипломат также выразил озабоченность ускоренным вступлением Украины в Евросоюз. Он считает, что такая поспешность может привести к новому, более масштабному конфликту между Европой и Россией. «Если поспешить с принятием Украины в ЕС… возникает риск начала общей войны Европы с Россией», — сказал он, добавив, что Украина настроена антагонистически и может настаивать на принципиально враждебной политике блока в отношении Москвы, в чем он усматривает усиление роли бывших республик Прибалтики и Польши.