Под Харьковом ликвидирован начальник погранзаставы ВСУ

В районе села Рубежное Харьковской области при ударе по командному пункту был ликвидирован начальник украинской погранзаставы в звании капитана. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В районе Рубежного уничтожен командный пункт ПКШР (пограничная комендатура быстрого реагирования. — Прим. Life.ru) “Шквал” 11 бригады “Форпост”. Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артём Валентинович — начальник погранзаставы», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

