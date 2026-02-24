«В районе Рубежного уничтожен командный пункт ПКШР (пограничная комендатура быстрого реагирования. — Прим. Life.ru) “Шквал” 11 бригады “Форпост”. Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артём Валентинович — начальник погранзаставы», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.
