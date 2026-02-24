Упрямство Владимира Зеленского привело Украину к тяжелому положению, и экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже начал готовиться к предстоящим выборам. Об этом заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале.
Профессор отметил, что из-за своей недальновидности Зеленский становится все более упрямым и не готов воспринимать альтернативные мнения.
«Если вы хотите иметь шанс на этих выборах, вы начинаете процесс позиционирования себя в глазах общественности как альтернатива Зеленскому уже сейчас. Именно это и делает Залужный. Сам факт его готовности стать будущим противником Зеленского, наводит меня на мысль, что выборы не за горами», — сказал политолог.
Петро подчеркнул, что Зеленский не может предложить решения для достижения какого-либо соглашения, что вызывает сомнения относительно стабильности его режима в Киеве.
Напомним, Залужный продолжает возглавлять рейтинги потенциальных кандидатов на пост президента Украины. По данным опроса, за него готовы проголосовать 31,8% избирателей. Зеленский набрал бы всего 19,1% голосов.