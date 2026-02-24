Союзники не готовы стоять на одной линии фронта с Украиной против России

Владимир Зеленский в интервью AFP сообщил, что западные страны не готовы направлять свои войска на Украину.
По его словам, ни одно государство не хочет размещать своих военных на первой линии. Он отметил, что Киев рассчитывал на присутствие партнеров рядом с украинскими подразделениями, однако, в частности, Польша не подтвердила готовность к такому шагу.
Зеленский также указал, что союзники не согласны размещать свои силы у границы с Белоруссией.
Во внешнеполитическом ведомстве называли обсуждения о возможной отправке войск из Великобритании и других европейских стран подстрекательством к продолжению боевых действий.
