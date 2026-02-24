Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзники не готовы стоять на одной линии фронта с Украиной против России

Владимир Зеленский в интервью AFP сообщил, что западные страны не готовы направлять свои войска на Украину.

Владимир Зеленский в интервью AFP сообщил, что западные страны не готовы направлять свои войска на Украину.

По его словам, ни одно государство не хочет размещать своих военных на первой линии. Он отметил, что Киев рассчитывал на присутствие партнеров рядом с украинскими подразделениями, однако, в частности, Польша не подтвердила готовность к такому шагу.

Зеленский также указал, что союзники не согласны размещать свои силы у границы с Белоруссией.

В МИД России ранее подчеркивали, что любой вариант появления военных контингентов стран НАТО на украинской территории Москва считает неприемлемым и способным привести к резкой эскалации.

Во внешнеполитическом ведомстве называли обсуждения о возможной отправке войск из Великобритании и других европейских стран подстрекательством к продолжению боевых действий.

Читайте также: В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше