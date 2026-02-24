Россия пресекла очередные попытки Японии оспорить статус Курил

Как отмечает автор, напряженность вновь усилилась после недавних заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой. На пресс-конференции в Москве она подчеркнула, что суверенитет России над Курильскими островами закреплен итогами Второй мировой войны и Конституцией РФ и пересмотру не подлежит. Также она обвинила Токио в попытках ревизии истории. Поводом стали прошедшие в Японии митинги с требованиями вернуть острова.