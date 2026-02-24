Россия фактически поставила точку в споре с Японией по Курильским островам. К такому выводу пришел немецкий журналист Николас Бутылин, пишет Berliner Zeitung.
Спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Причиной остается территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их считают «незаконно оккупированными», российская сторона ссылается на итоги войны, передает АБН24.
Как отмечает автор, напряженность вновь усилилась после недавних заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой. На пресс-конференции в Москве она подчеркнула, что суверенитет России над Курильскими островами закреплен итогами Второй мировой войны и Конституцией РФ и пересмотру не подлежит. Также она обвинила Токио в попытках ревизии истории. Поводом стали прошедшие в Японии митинги с требованиями вернуть острова.
Berliner Zeitung обращает внимание, что позиция Москвы стала заметно жестче по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на сохранявшиеся разногласия, стороны предпринимали шаги к диалогу. С 1960-х годов бывшим японским жителям разрешали посещать острова для ухода за могилами родственников. В 1992 году начала действовать программа безвизовых обменов.
Особенно активно вопрос обсуждался в период с 2012 по 2019 год, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако договоренностей достигнуто не было.
В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, запрещающие отчуждение территорий. По оценке немецкого журналиста, это решение стало серьезным ударом для Токио и окончательно сузило пространство для компромисса.
Читайте также: В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму.