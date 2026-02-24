Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Путина

По словам Буданова, переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается, и украинская сторона прилагает усилия для того, чтобы вывести диалог на уровень прямого контакта лидеров. Он также отметил, что представители России в ходе бесед соблюдают дипломатический протокол и демонстрируют профессиональный подход.