Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Путина

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев активно работает над тем, чтобы организовать личную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев активно работает над тем, чтобы организовать личную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Буданова, переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается, и украинская сторона прилагает усилия для того, чтобы вывести диалог на уровень прямого контакта лидеров. Он также отметил, что представители России в ходе бесед соблюдают дипломатический протокол и демонстрируют профессиональный подход.

В течение последнего года тема переговоров между Россией и Украиной сохраняется в центре международной повестки. Стороны обсуждали прекращение огня, вопросы безопасности и другие ключевые темы при участии зарубежных партнеров и международных организаций.

Последний раунд консультаций прошел в Женеве с 17 по 18 февраля с участием посредников из США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам обсуждений российская сторона охарактеризовала диалог как сложный, но деловой, и объявила о планах продолжить встречи в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описывал процесс переговоров как трудоемкий и подлежащий дальнейшему анализу, указав, что остаются вопросы для обсуждения с президентом России.

Со стороны США специальный представитель Белого дома по вопросам, связанным с украинским конфликтом, Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон намерен в ближайшее время представить новые детали дипломатических усилий, в том числе сведения о продвижении процесса мирного урегулирования.

