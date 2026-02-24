Захарова: Россию обеспокоили слова Зеленского об обладании ядерным оружием

Россия обеспокоена озвученными украинским президентом Владимиром Зеленским в 2022 году претензиями на обладание ядерным оружием. Об этом во вторник, 24 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала четвертую годовщину специальной военной операции (СВО).
— Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие ее международное признание в начале 1990-х годов, — говорится в заявлении.
Захарова добавила, что справедливый и устойчивый мир может быть установлен только после устранения первопричин конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» должен стать легитимной целью для НАТО. Он добавил, что «Орешник» оценивается как угроза безопасности Украины.
Стало известно, что Евросоюз планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил главе Евродипломатии Кайе Каллас на ее идею о запрете въезда в ЕС участникам СВО.