Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про возобновление контактов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 февраля, поздравил народ Эстонии с Днем Независимости и сказал про возобновление контактов. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении заметил, что сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации, а также видеть перспективы для развития и далее.
Глава государства заметил, что Беларусь всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами, которое основано на принципах партнерства, доверия, взаимного уважения для лучшего будущего потомков.
Президент уверен в том, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях Беларуси и Эстонии, удастся преодолеть любые сложности и препятствия. Он заметил: от кого бы они ни исходило указанное — или же от внешних советчиков, или же от некоторых безответственных политиков.
