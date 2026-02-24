Ричмонд
Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про возобновление контактов

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 24 февраля, поздравил народ Эстонии с Днем Независимости и сказал про возобновление контактов. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко в поздравлении заметил, что сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации, а также видеть перспективы для развития и далее.

Глава государства заметил, что Беларусь всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами, которое основано на принципах партнерства, доверия, взаимного уважения для лучшего будущего потомков.

Президент уверен в том, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях Беларуси и Эстонии, удастся преодолеть любые сложности и препятствия. Он заметил: от кого бы они ни исходило указанное — или же от внешних советчиков, или же от некоторых безответственных политиков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о международной обстановке: «Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных».

Тем временем Лукашенко сказал, без чего не будет Беларуси.

Также глава государства высказался об опасности «новой мировой бойни».

