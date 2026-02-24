Япония намерена разъяснить ЕС необходимость «Сахалина-2»

Токио намерен продолжить разъяснительную работу со странами Евросоюза и государствами «Большой семерки» (G7) относительно значимости импорта сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для национальной энергобезопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«Мы продолжим разъяснять государствам G7, в том числе ЕС, позицию Японии в отношении энергетической безопасности, а также важность проекта “Сахалин-2” для энергобезопасности Японии», — подчеркнул он.
В настоящее время на проект «Сахалин-2» приходится около 9% всего японского импорта СПГ, что делает его одним из ключевых источников поставок топлива для страны. Генерального секретаря спросили о том, каким образом японская сторона будет выстраивать диалог с ЕС на фоне введения Евросоюзом полного запрета на импорт российского СПГ с 2027 года.
Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа будут прекращены с 30 сентября того же года.