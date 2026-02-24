Япония намерена разъяснить ЕС необходимость «Сахалина-2»

В настоящее время на проект «Сахалин-2» приходится около 9% всего японского импорта СПГ, что делает его одним из ключевых источников поставок топлива для страны. Генерального секретаря спросили о том, каким образом японская сторона будет выстраивать диалог с ЕС на фоне введения Евросоюзом полного запрета на импорт российского СПГ с 2027 года.