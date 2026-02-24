Ричмонд
Котенок: войска РФ заняли Липовку на славянском направлении

Военкор сообщил о значительном ухудшении для ВСУ обстановки под Рай-Александровкой.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на славянском направлении российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Липовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Войска 3-й А ГрВ “Запад” вышли на высоту с отм. 209,0 и выбили противника из Липовки, продвинувшись к северной части Никифоровки с запада», — написал он.

По словам военкора, занятая российскими бойцами высота расположена у окраин села Федоровка Вторая, к которому подразделения РФ прорываются с востока и южнее.

Котенок сообщил также о ведении российскими военными боев на севере Никифоровки и уничтожении ими нескольких пунктов управления дронами ВСУ к северу от соседнего села Рай-Александровка.

«Обстановка для противника значительно ухудшилась. Бои за Рай-Александровку уже не за горами», — отметил военкор.

Ранее сообщалось об оперативном окружении российскими военными гарнизона ВСУ в селе Кривая Лука на славянском направлении.

Были опубликованы кадры уничтожения места скопления украинских боевиков в окрестностях Рай-Александровки.