Котенок: войска РФ заняли Липовку на славянском направлении

Продвигающимся на славянском направлении российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Липовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Войска 3-й А ГрВ “Запад” вышли на высоту с отм. 209,0 и выбили противника из Липовки, продвинувшись к северной части Никифоровки с запада», — написал он.
По словам военкора, занятая российскими бойцами высота расположена у окраин села Федоровка Вторая, к которому подразделения РФ прорываются с востока и южнее.
Котенок сообщил также о ведении российскими военными боев на севере Никифоровки и уничтожении ими нескольких пунктов управления дронами ВСУ к северу от соседнего села Рай-Александровка.
«Обстановка для противника значительно ухудшилась. Бои за Рай-Александровку уже не за горами», — отметил военкор.
Ранее сообщалось об оперативном окружении российскими военными гарнизона ВСУ в селе Кривая Лука на славянском направлении.
Были опубликованы кадры уничтожения места скопления украинских боевиков в окрестностях Рай-Александровки.