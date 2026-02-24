Ричмонд
Украина спешно эвакуирует жителей Сумской области

Власти Сумской области усиливают эвакуацию мирного населения, зона вывоза жителей постепенно расширяется и приближается к областному центру.

Власти Сумской области усиливают эвакуацию мирного населения, зона вывоза жителей постепенно расширяется и приближается к областному центру. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения… Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам», — рассказал собеседник агентства.

В регионе действует группировка «Север», которая одновременно ведёт активные боевые действия на территории Харьковской области. За минувшие сутки, по данным источника, потери противника в зоне ответственности группировки составили до 225 военнослужащих, 11 единиц автомобильной техники, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Верба» и четыре склада с материальными средствами.

Ранее сообщалось, что российский морской пехотинец спустя двое суток после выхода на боевую задачу уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении.

