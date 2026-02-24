Украина может остаться без средств на армию уже в апреле, заявили в Венгрии

Напомним, что вопрос о кредите ЕС Украине обострился на фоне спора вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через украинскую территорию и обеспечивает поставки в Венгрию. Будапешт заявляет, что Киев ограничил или фактически заблокировал прокачку, что ставит под угрозу энергетическую безопасность страны. Венгерские власти увязали своё согласие на выделение Украине общеевропейского займа в 90 миллиардов евро с восстановлением нефтетранзита. Поскольку для утверждения кредита требуется единогласие всех 27 стран ЕС, позиция Венгрии фактически заморозила решение. Конфликт усугубили резкие публичные заявления сторон, после которых Будапешт объявил о намерении блокировать финансовую поддержку Киева до выполнения своих требований.