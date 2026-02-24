Белый дом ищет способ введения новых пошлин: что будет делать Трамп после вердикта суда

Белый дом ищет способ введения новых пошлин после того, как Верховный суд заблокировал многие из уже введенных тарифов. Об этом пишет издание Politico.
По данным издания, новые пошлины США могут распространиться на производство крупноформатных аккумуляторов, полимерные трубы, чугунные и железные фитинги, оборудование для электросетей и телекоммуникаций, а также промышленные химикаты.
Отмечается, администрация президента США также может ускорить введение пошлин в других областях, в том числе фармацевтики, полупроводников, беспилотных летательных аппаратов, промышленных роботов и поликремния, который используется в солнечных панелях.
Как передает издание, новые тарифы собираются ввести на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Он наделяет американского лидера более широкими полномочиями.
Напомним, Верховный суд отменил введенные около года назад торговые пошлины. Судьи заявили, что президент США Дональд Трамп превысил свои полномочия и нарушил доктрину «важных вопросов». Решение поддержало большинство судей — 6 голосов «за» и 3 «против».
Реакция американского лидера была незамедлительной. Он заявил, что кипит от ярости, и обозвал судей «позором для своих семей», а также «дураками и прихвостнями республиканцев-предателей и радикальных левых демократов».