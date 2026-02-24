Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России и акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов сбито в Белгородской области (21), Краснодарском крае и над Чёрным морем (по 15), а также в Крыму (11). Ещё 9 БПЛА ликвидированы над Азовским морем, 5 — в Саратовской области, по одному — в Адыгее, Курской и Ростовской областях.

Ранее сообщалось, что власти Сумской области усиливают эвакуацию мирного населения, зона вывоза жителей постепенно расширяется и приближается к областному центру.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше