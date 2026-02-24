Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников самолётного типа над территорией России и акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов сбито в Белгородской области (21), Краснодарском крае и над Чёрным морем (по 15), а также в Крыму (11). Ещё 9 БПЛА ликвидированы над Азовским морем, 5 — в Саратовской области, по одному — в Адыгее, Курской и Ростовской областях.
Ранее сообщалось, что власти Сумской области усиливают эвакуацию мирного населения, зона вывоза жителей постепенно расширяется и приближается к областному центру.
