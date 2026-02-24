Ермаков: бойцы РФ прорвались в Федоровку Вторую на славянском направлении

Продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения прорвались в село Федоровка Вторая, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Поступают данные о заходе наших сил в село Федоровка Вторая. Данный участок максимально важен для выхода на трассу Е-40, ведущей на Славянск», — написал он.
Ранее появилась информация о переходе под контроль российских военных села Липовка, которое расположено в нескольких километрах от Федоровки Второй.
Сообщалось также, что подразделения РФ ведут бои в северной части находящегося рядом с Липовкой села Никифоровка.
Стало известно об уничтожении российскими военными ряда пунктов управления БПЛА ВСУ к в окрестностях села Рай-Александровка. Военкор Юрий Котенок сообщил о значительном ухудшении для ВСУ обстановки в районе этого населенного пункта.
Были опубликованы кадры уничтожения места скопления украинских боевиков в окрестностях Рай-Александровки.