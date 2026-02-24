«Укрэнерго» не получало документов от Словакии о прекращении поставок

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.