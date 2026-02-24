Ричмонд
«Укрэнерго» не получало документов от Словакии о прекращении поставок

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» утверждает, что не получала официальных документов от Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине, но получила письмо о пересмотре условий оплаты.

Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.

«Официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором — компанией SEPS — в “Укрэнерго” пока не поступало», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».

При этом в компании отметили, что получили в понедельник письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи.

«Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки. О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется, согласно результатам проведенных аукционов», — отметили в Укрэнерго".

В компании утверждают, что вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии якобы никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу «Дружба» из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.

