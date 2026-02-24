Евросоюз выбрал путь милитаризации и занимается подготовкой к вооружённому конфликту с Россией, заявил американский писатель, историк и журналист Стивен Кинцер.
Он подчеркнул, что ЕС не стремится создавать систему безопасности, которая бы учитывала интересы РФ. Кинзер обратил внимание на странную позицию, которую сейчас заняла Европа.
«Она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого», — сказал Кинцер в видеоблоге норвежского политолога Гленна Дизена.
Историк также выразил уверенность в том, что украинский конфликт начался вследствие политики, которую Запад решил проводить после завершения холодной войны с Советским Союзом. Журналист убеждён, что в сегодняшнее состояние Украину ввергла политика США и их союзников по Североатлантическому альянсу.
Напомним, ранее начальник объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что в Европе продолжается милитаризация, открыто направленная против России. Он пояснил, что европейские государства активно наращивают присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ. Также, по словам Сердюкова, проводится оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры.