Историк также выразил уверенность в том, что украинский конфликт начался вследствие политики, которую Запад решил проводить после завершения холодной войны с Советским Союзом. Журналист убеждён, что в сегодняшнее состояние Украину ввергла политика США и их союзников по Североатлантическому альянсу.