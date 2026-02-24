Герой России Терзиян рассказал, как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО

— 2022-й. Этот коптер у меня две недели просто валялся без дела. Я не знал, как его применить, нас этому не учили, в учебниках это не написано. И вот в один из дней при выполнении задачи я просто столкнулся с ситуацией, что нет высоты, с которой можно было бы наблюдать и корректировать артиллерию. То есть мы знаем, что там противник, но не можем найти его позицию, нет прямой видимости. Тогда и пришла мысль: а что если взять этот коптер? Я поднял его и стал использовать просто как бинокль. Перед нами открылась вся панорама местности. В этот момент у всех нас было чувство эйфории и победы, потому что мы поняли, какие сейчас мы сможем выполнять задачи. И сразу КПД у нас вырос в разы. Это было на третий-четвертый месяц после начала СВО.