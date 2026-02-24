Ричмонд
Экс-полковник заявил об ухудшении положения Украины в затягивании конфликта

Украина вместе с западными союзниками допустила стратегическую ошибку, сделав ставку на затягивание конфликта с Россией.

Украина вместе с западными союзниками допустила стратегическую ошибку, сделав ставку на затягивание конфликта с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал отставной полковник Генерального штаба Швейцарии и аналитик Жак Бо.

По его оценке, на Западе распространено убеждение, что длительное противостояние ослабляет Россию и может привести к ее внутренней дестабилизации. Однако, как считает эксперт, время в большей степени работает против Киева. Он указал, что по мере продолжения боевых действий положение Украины на фронте ухудшается.

Бо отметил, что ограниченные ресурсы и зависимость от внешней поддержки оказывают решающее влияние на ситуацию. По его мнению, Киев несет большие потери, чем Москва, и в долгосрочной перспективе это может сыграть на руку России.

Тем временем в Минобороны России сообщили, что за последние сутки российские войска нанесли удары по украинским формированиям, заняли более выгодные позиции и продвинулись в глубину обороны. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 1355 военнослужащих.

