Экс-полковник заявил об ухудшении положения Украины в затягивании конфликта

По его оценке, на Западе распространено убеждение, что длительное противостояние ослабляет Россию и может привести к ее внутренней дестабилизации. Однако, как считает эксперт, время в большей степени работает против Киева. Он указал, что по мере продолжения боевых действий положение Украины на фронте ухудшается.