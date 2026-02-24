ВСУ активизировали эвакуацию мирных жителей из Сумской области

Ранее российские подразделения заблокировали снабжение одной из бригад ВСУ. Речь идёт о районе населённого пункта Садки в Сумской области. На позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже неделю нет провизии. Также отсутствуют зарядные устройства. Доставка грузов для этого подразделения невозможна ни по земле, ни по воздуху. Кроме того, были уничтожены боевики из другого полка ВСУ.