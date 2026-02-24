Ричмонд
Котенок: бойцы РФ перерезали дороги на Каленики и Николаевку под Славянском

Военкор сообщил о блокировании российскими военными подступов к Кривой Луке с севера.

Источник: Аргументы и факты

На славянском направлении российские подразделения перерезали дороги к Николаевке и селу Каленики, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«ВС РФ удалось … занять посадки на высотах еще восточнее и южнее Кривой Луки, войти в восточную часть, продвинуться, физически перерезав дороги на Каленики и Николаевку в районе перекрестка между н.п. Кривая Лука и н.п. Каленики», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские операторы БПЛА взяли под контроль дорогу к селу Пискуновка.

Котенок упомянул также о блокировке войсками РФ с севера подступов к селу Кривая Лука.

Напомним, ранее сообщалось об оперативном окружении российскими военными группировки ВСУ в этом населенном пункте.

Также появилась информация о занятии подразделениями РФ села Липовка, расположенного в полутора десятках километров от Кривой Луки. Кроме того, по данным источников, российские бойцы прорвались в находящееся рядом с Липовкой село Федоровка Вторая.

