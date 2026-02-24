Боевики вооруженных сил Украины препятствуют выезду мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике и применяют против них ударные беспилотники. Об этом 24 февраля сообщил оператор беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Ворон в комментарии РИА Новости.
По его словам, украинские военные разворачивают людей, не позволяя им покинуть населенный пункт, и угрожают оружием. Он также утверждает, что один из дронов сбросил боеприпас на местную жительницу.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с 2014 года в результате действий украинской стороны пострадали не менее 1936 детей, из них 345 погибли. Она подчеркнула, что пережитое несовершеннолетними невозможно изменить или пересмотреть.
