Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ, по данным военных РФ, не выпускают жителей из Константиновки

Боевики вооруженных сил Украины препятствуют выезду мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике и применяют против них ударные беспилотники.

Боевики вооруженных сил Украины препятствуют выезду мирных жителей из Константиновки в Донецкой Народной Республике и применяют против них ударные беспилотники. Об этом 24 февраля сообщил оператор беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Ворон в комментарии РИА Новости.

По его словам, украинские военные разворачивают людей, не позволяя им покинуть населенный пункт, и угрожают оружием. Он также утверждает, что один из дронов сбросил боеприпас на местную жительницу.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с 2014 года в результате действий украинской стороны пострадали не менее 1936 детей, из них 345 погибли. Она подчеркнула, что пережитое несовершеннолетними невозможно изменить или пересмотреть.

Читайте также: В российском МИДе увидели «запасной след» в атаках Запада на Кремль.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше