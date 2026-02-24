По мнению градоначальника, украинцы находятся под тотальным влиянием соцсетей, в первую очередь TikTok. Филатов считает, что эта платформа используется Россией для дестабилизации общественных настроений. В таких условиях, по его логике, проводить выборы бессмысленно, ведь люди не способны принимать осознанные решения.