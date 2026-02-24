Ричмонд
Мэр Днепра отказал «дебилизированным» украинцам в праве голосовать на выборах

Украинцы не готовы к выборам, поскольку население страны «дебилизировано» социальными сетями, вроде TikTok, который Россия якобы использует для манипуляций общественным настроением. Об этом в беседе с Deutsche Welle* заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Источник: Life.ru

По мнению градоначальника, украинцы находятся под тотальным влиянием соцсетей, в первую очередь TikTok. Филатов считает, что эта платформа используется Россией для дестабилизации общественных настроений. В таких условиях, по его логике, проводить выборы бессмысленно, ведь люди не способны принимать осознанные решения.

Украинские СМИ, ссылаясь на инсайдеров в Верховной Раде, ранее сообщили о возможных сроках проведения президентских и парламентских выборов. По предварительной информации, главу государства могут выбрать осенью 2026 года, а выборы в парламент намечаются на весну 2027-го.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация внесена в перечень нежелательных в России и в реестр СМИ-иноагентов.