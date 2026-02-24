Ричмонд
Медведев отреагировал на слова Каллас о запрете участникам СВО на въезд в ЕС

Замспред Совбеза РФ резко ответил главе дипломатии Каллас о запрете участникам СВО на въезд в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете участникам СВО въезда в ЕС.

«Какая потеря для наших бойцов! Ну, они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также поздравил всех с Днем защитника Отечества.

Ранее глава европейской дипломатии рассказала, что Еврокомиссия работает над ограничением въезда для бывших участников СВО, чтобы те не смогли посещать страны Шенгенской зоны.

Сайт KP.RU писал, что главы МИД Евросоюза не достигли соглашения по двадцатому пакету санкций против России. Также Каллас сообщила, что ЕС не смог преодолеть вето Венгрии на выделение Украине 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

