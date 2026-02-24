Над Россией сбили 79 БПЛА. Военная операция, день 1462-й

8:46 ?Владимир Зеленский заявил о приближении окончания конфликта.
«Россия и Украина находятся в “начале конца” крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — сказал он в интервью Financial Times.
8:36 Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.
8:23 ?Конфликт на Украине показал слабые стороны ООН и неспособность Соединенных Штатов обеспечивать глобальную безопасность, пишет китайская газета Global Times.
8:20 Расчеты зенитных установок 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» работают без выходных, уничтожая разведывательные и ударные БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
8:19 Владимир Зеленский в интервью AFP рассказал, что два года после начала СВО жил в подземном бункере в Киеве. В беседе с агентством он также отверг проведение выборов в военное время, заявил о неготовности западных союзников направлять свои войска и подчеркнул, что Украина «точно не проигрывает».
8:17 ❗Россия была серьезно обеспокоена озвученными Владимиром Зеленским в феврале 2022 года претензиями на обладание ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
8:15 Свыше 300 тыс. жителей Запорожской области на минувшей неделе остались без света из-за ударов со стороны ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
8:12 Владимир Зеленский призвал европейских лидеров назвать дату вступления Украины в состав ЕС.
«Я хочу дату. Я прошу об этом», — цитирует его Financial Times.
8:08 ❗Ухудшение отношений между Киевом и Будапештом может привести к нехватке денег на финансирование ВСУ и банкротству Украины уже к апрелю, пишет Mandiner.
«Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша», — говорится в публикации.
8:06 ~Действия России в рамках СВО ведутся на основании положений Устава ООН о праве на самооборону~, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
8:04 Служба беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии включает группу особых расчетов, которые занимаются выслеживанием и устранением самых сложных целей в зоне СВО. Руководит службой Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян. О том, каким был его первый день на СВО, о ранении и жизни, которая пронеслась перед глазами, а также о том, как прогрессировали БПЛА и их применение за четыре года, он рассказал «Газете.Ru».
8:03 ~Справедливый и устойчивый мир на Украине возможен только при устранении первопричин конфликта~, на это направлены усилия дипломатии РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
8:02 ⚡️Потери ВСУ с начала СВО составляют более 1,5 млн человек, следует из подсчетов ТАСС на основании данных Минобороны РФ.
8:01 ?Над Россией ночью уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 21 БПЛА, над Краснодарским краем и Черным морем — по 15, над Крымом — 11, над Азовским морем — девять, над Саратовской областью — пять, над Адыгеей, Курской и Ростовской областями — по одному.
8:00 Сегодня 1462-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.