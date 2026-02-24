Над Россией сбили 79 БПЛА. Военная операция, день 1462-й

8:04 Служба беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии включает группу особых расчетов, которые занимаются выслеживанием и устранением самых сложных целей в зоне СВО. Руководит службой Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян. О том, каким был его первый день на СВО, о ранении и жизни, которая пронеслась перед глазами, а также о том, как прогрессировали БПЛА и их применение за четыре года, он рассказал «Газете.Ru».