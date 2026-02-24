Ричмонд
Китай включил 20 японских оборонных компаний в список экспортного контроля

Китай включил японские компании Subaru Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries в список экспортного контроля.

Источник: Аргументы и факты

Китай включил 20 компаний и организаций Японии, связанных с обороной, в список экспортного контроля. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В список внесены такие компании, как Subaru Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries и ее дочерние компании Kawasaki Heavy Industries.

В министерстве торговли КНР заявили, что под экспортный контроль попали японские компании, которые не могут проверять конечных пользователей и конечное использование предметов двойного назначения.

Ведомство будет строго осуществлять экспортный контроль, поскольку конечный потребитель или конечное использование товаров двойного назначения не могут быть подтверждены.

Ранее сообщалось, что Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров.

