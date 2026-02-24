Ричмонд
Пентагон не получал приказов о направлении госпитального судна в Гренландию

Пентагон не давал распоряжений о направлении американских военных кораблей в Гренландию, несмотря на заявление президента Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон опроверг информацию о том, что американские военные корабли направляются в Гренландию, несмотря на заявление президента Дональда Трампа о якобы «находящемся в пути» госпитальном судне. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По информации этих источников, оба госпитальных судна американского флота находятся в настоящее время на верфи в Алабаме.

21 февраля в социальной сети Truth Social Трамп объявил, что США направят в Гренландию «превосходное госпитальное судно для оказания помощи больным». Он также отметил, что интересы жителей Гренландии «не принимаются во внимание». В подтверждение своих слов он опубликовал изображение госпитального судна USNS Mercy.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отклонил предложение о приеме американского плавучего госпиталя, заявив, что в Гренландии действует бесплатное государственное медицинское обслуживание.

Позднее специальный представитель президента США, Джефф Лэндри, выразил критику в адрес Нильсена, заявив, что тому следует стыдиться своего отказа. Лэндри подчеркнул, что Трамп искренне обеспокоен здоровьем жителей Гренландии и что на острове отсутствуют базовые медицинские услуги из-за нехватки специалистов и оборудования. Это вынуждает людей преодолевать значительные расстояния для получения необходимой медицинской помощи.

