Пентагон не получал приказов о направлении госпитального судна в Гренландию

Пентагон опроверг информацию о том, что американские военные корабли направляются в Гренландию, несмотря на заявление президента Дональда Трампа о якобы «находящемся в пути» госпитальном судне. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве.