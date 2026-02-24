Ричмонд
Экс-посол Британии в Москве раскрыла, к чему приведёт поражение Украины

Европейские страны откровенно противятся урегулированию конфликта на Украине, в отличие от США. Мир принёс бы Европе большие внутриполитические проблемы, сообщил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать ещё большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб», — отметил Прауд.

По словам экс-посла, завершение боевых действий неизбежно обострит внутренние противоречия в ЕС, поскольку Киев начнёт активнее продавливать свое членство в союзе. Это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям.

Дипломат боится, что такой шаг может спровоцировать полномасштабную войну между Европой и Россией. Ведь в ЕС вольётся страна, которая настроена к Москве крайне враждебно и будет требовать от Брюсселя соответствующей политики. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши вместе взятых. Они будут яростно голосовать за принципиально враждебное отношение к России.

Ранее спикер польского сейма заявил, что Варшава с радостью поможет Киеву вступить в Европейский союз. Для этого Польша готова не только давать советы, но и поделиться некоторыми собственными наработками.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

