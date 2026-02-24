Главой управления муниципальным жильём Перми стал Евгений Чернобровкин

Муниципальное казённое учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» стал Евгений Чернобровкин, сообщает «Новый компаньон».
Предшественник Чернобровкина, Дмитрий Белько, оставил должность в январе 2026 года в связи с переходом на новое место работы. Теперь он руководит Управлением жилищных отношений (УЖО) администрации Перми. В период с января и до недавнего времени обязанности главы МКУ исполняла Наталья Глотка, занимающая пост заместителя руководителя учреждения.
Основная задача ведомства — практическая реализация полномочий мэрии по управлению муниципальным жилым фондом. Спектр деятельности учреждения широк: от заключения и расторжения договоров найма до контроля за использованием помещений и взыскания платы за наём. Кроме того, МКУ отвечает за приведение пустующего жилья в нормативное состояние, ведёт учёт муниципальных квартир и домов, организует доставку квитанций жильцам, а также готовит документы, необходимые для расселения граждан из аварийных домов.
