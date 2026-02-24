Захарова напомнила, что привело к принятию решения о начале СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что привело к принятию решения о начале специальной военной операции. Об этом она рассказала РИА Новости.
Дипломат заявила, что на протяжении многих лет руководство Украины проводило политику нарушения положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Что, по её словам, квалифицировалось как отказ от его выполнения. Это и привело к принятию решения о начале СВО.
Захарова также рассказала, что президент Украины в 2005 году внес поправки в Военную доктрину страны. Согласно ей, вступление в НАТО было заявлено как стратегическая цель государства. Позднее Украина обратилась к альянсу с просьбой присоединить страну к «Плану действий по членству в НАТО».
«Таким образом, стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в НАТО был закреплен на конституционном уровне, что фактически нарушает положения статьи 6 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной», — отметила Захарова.
Ранее KP.RU писал, что действия России в рамках спецоперации основаны на положениях Устава ООН о праве на самооборону. Захарова назвала целью операции «устранение угроз, проецируемых киевским режимом», а также обеспечение демилитаризации и денацификации Украины.