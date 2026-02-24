Котенок: боевики ВСУ отходят с позиций в Резниковке под Северском

Украинские боевики начали отходить с позиций в Резниковке под Северском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Противник отходит в Резниковке», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские штурмовики продвигаются с боями в Резниковке, а также по направлению к расположенному в нескольких километрах от нее селу Каленики.
Котенок сообщил также, что подразделения РФ ведут бои за укрепленные опорные пункты противника на склонах высот к северу от Резниковки.
По информации военкора, российским военным удалось выбить украинских боевиков из лесополос в районе балки Стецкова около Резниковки.
Ранее Котенок сообщил, что войска РФ перерезали дороги к Каленикам и Николаевке у перекрестка в районе села Кривая Лука. По данным источников, подразделения ВСУ в Кривой Луке оказались в оперативном окружении.
Также появилась информация о занятии российскими военными села Липовка, расположенного неподалеку от Калеников.