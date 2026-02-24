Европа противится установлению мира на Украине, поскольку с окончанием конфликта усилится давление внутри Европейского союза. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.
По его словам, США «действительно хотят положить конец» украинскому конфликту, в то время как «европейцы — нет».
«Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы», — заявил он в эфире YouTube-канала.
Прауд также считает, что спешка с принятием Украины в Европейский союз приведет к риску «начала общей, более масштабной войны Европы с Россией».
Напомним, внутри Европейского союза усиливается раскол. Францию призвали выйти из ЕС. Такое заявление сделал французский политик, обратив внимание, что в объединении не хотят признавать провал ограничений и лишь усугубляют свое положение.