Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём независимости

Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравления народу Эстонии по случаю Дня независимости, выразив надежду на возобновление экономических и гуманитарных связей. Текст поздравления опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

Источник: Life.ru

«Основываясь на наших богатых исторических традициях, мы сможем преодолеть любые сложности и искусственные барьеры, независимо от их происхождения — будь то от внешних советников или некоторых безответственных политиков», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что Минск неизменно выступает за конструктивное сотрудничество между государствами, построенное на доверии, партнерстве и взаимоуважении. В завершение он пожелал гражданам Эстонии счастья, мира и благополучия.

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония готова разместить на своей территории НАТОвское ядерное оружие. Эстонские власти уточняют, что они не будут против любых шагов Североатлантического альянса в этом направлении. В Кремле заявили, что в таком случае российские ядерные боеголовки будут нацелены на Таллин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

