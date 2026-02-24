«Основываясь на наших богатых исторических традициях, мы сможем преодолеть любые сложности и искусственные барьеры, независимо от их происхождения — будь то от внешних советников или некоторых безответственных политиков», — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии подчеркнул, что Минск неизменно выступает за конструктивное сотрудничество между государствами, построенное на доверии, партнерстве и взаимоуважении. В завершение он пожелал гражданам Эстонии счастья, мира и благополучия.
Ранее Life.ru сообщал, что Эстония готова разместить на своей территории НАТОвское ядерное оружие. Эстонские власти уточняют, что они не будут против любых шагов Североатлантического альянса в этом направлении. В Кремле заявили, что в таком случае российские ядерные боеголовки будут нацелены на Таллин.
