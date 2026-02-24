Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём независимости

Ранее Life.ru сообщал, что Эстония готова разместить на своей территории НАТОвское ядерное оружие. Эстонские власти уточняют, что они не будут против любых шагов Североатлантического альянса в этом направлении. В Кремле заявили, что в таком случае российские ядерные боеголовки будут нацелены на Таллин.