Трамп опубликовал ИИ-ролик о победе над Канадой в хоккее

Дональд Трамп разместил в соцсети сгенерированный нейросетью ролик, где он в образе хоккеиста обыгрывает сборную Канады.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети сгенерированный нейросетью ролик, в котором представлен в образе хоккеиста, побеждающего сборную Канады.

Видео является аллюзией на финал Олимпийских игр 2026 года между сборными США и Канады. В опубликованном ролике Трамп проводит результативные атакующие действия против канадской команды.

Финальная встреча завершилась победой сборной США со счетом 2:1 в овертайме. На шестой минуте первого периода отличился Мэтт Болди. Во втором периоде счет сравнял Кейл Макар. Победную шайбу в дополнительное время забросил Джек Хьюз.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. В соревнованиях в нейтральном статусе участвовали 13 российских спортсменов. Первое место в медальном зачете заняла Норвегия, второе — США, третье — Нидерланды.

