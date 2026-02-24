Ричмонд
Олег Астахов переизбран мэром башкирского Кумертау

Городской совет Кумертау утвердил кандидатуру на пост главы администрации. Депутатский корпус по итогам решения конкурсной комиссии поддержал экс-мэра Олега Астахова, который возглавлял администрацию предыдущие два года.

Источник: Совет города Кумертау / пресс-служба

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, предыдущий контракт Олега Астахова завершился 30 января. Как того требуют правила, он официально сложил свои полномочия и принял участие в конкурсе на замещение этой должности.