Олег Астахов переизбран мэром башкирского Кумертау

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Напомним, предыдущий контракт Олега Астахова завершился 30 января. Как того требуют правила, он официально сложил свои полномочия и принял участие в конкурсе на замещение этой должности.
Городской совет Кумертау утвердил кандидатуру на пост главы администрации. Депутатский корпус по итогам решения конкурсной комиссии поддержал экс-мэра Олега Астахова, который возглавлял администрацию предыдущие два года.
