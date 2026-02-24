В МИД России назвали условие урегулирования ситуации на Украине

Урегулировать конфликт на Украине без решения проблемы расширения НАТО до границ Российской Федерации невозможно. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что одной из первопричин конфликта стало безудержное расширение НАТО геополитического пространства вплоть до границ России, включая Украину.
По словам Захаровой, урегулирование невозможно без её устранения. Она добавила, что Россия будет добиваться решения соответствующей задачи военными или политическими методами. При это дипломат рассказала, что Россия уже предлагала различные варианты.
Она напомнила, что привело к принятию решения о начале специальной военной операции. Представитель МИД РФ заявила, что на протяжении многих лет руководство Украины проводило политику нарушения положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
Ранее KP.RU писал, что действия России в рамках спецоперации основаны на положениях Устава ООН о праве на самооборону.