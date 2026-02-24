Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России назвали условие урегулирования ситуации на Украине

Захарова: урегулирование на Украине невозможно без устранения расширения НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Урегулировать конфликт на Украине без решения проблемы расширения НАТО до границ Российской Федерации невозможно. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что одной из первопричин конфликта стало безудержное расширение НАТО геополитического пространства вплоть до границ России, включая Украину.

По словам Захаровой, урегулирование невозможно без её устранения. Она добавила, что Россия будет добиваться решения соответствующей задачи военными или политическими методами. При это дипломат рассказала, что Россия уже предлагала различные варианты.

Она напомнила, что привело к принятию решения о начале специальной военной операции. Представитель МИД РФ заявила, что на протяжении многих лет руководство Украины проводило политику нарушения положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Ранее KP.RU писал, что действия России в рамках спецоперации основаны на положениях Устава ООН о праве на самооборону.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше