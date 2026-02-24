Экс-мэр Владивостока утверждает, что Royal Park сделают закрытым санаторием

Telegram‑канал «Фонд ВВН», принадлежащий бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, заявил, что изъятый у него парк Royal Park на Седанке намерены передать под контроль Дальневосточного таможенного управления и сделать закрытым санаторием для сотрудников таможни. Официальные структуры пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.
«Фонд ВВН» утверждает, что после передачи комплекса таможенному ведомству благоустроенная территория перестанет быть общедоступной, а значит, горожане лишатся возможности свободно гулять по парку и проводить там массовые мероприятия.
Сейчас Royal Park, созданный на базе бывшего санатория «Амурский залив», продолжает функционировать в формате открытого парка. Посетителям доступны прогулочные зоны, детские площадки и пляж. Въезд на территорию на автомобиле стоит 300 рублей. Отель комплекса принимает гостей, при этом ресторан обслуживает только постояльцев.
В сообщении «Фонда ВВН» говорится, что парк фактически уже передали под контроль таможенного управления, хотя де‑юре условия работы пока не изменены.
Представители Royal Park в беседе с корреспондентом VL.ru отметили, что продолжают работу с действующими арендаторами и госконтрактами. По их словам, им самим о возможной передаче комплекса в ведение Федеральной таможенной службы неизвестно.
Имущественный комплекс бывшего санатория «Амурский залив» на Седанке включал три земельных участка общей площадью 11,4 гектара и восемь зданий суммарной площадью 113 019 квадратных метров. По иску Генпрокуратуры этот комплекс был обращён в доход государства. В один массив с ним вошли также комплекс «Магнум» и множество других активов, которые, как считает прокуратура, были незаконно выведены из государственной собственности.
После начала судебных разбирательств Николаев, по данным открытых источников, покинул Россию.