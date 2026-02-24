Экс-мэр Владивостока утверждает, что Royal Park сделают закрытым санаторием

Имущественный комплекс бывшего санатория «Амурский залив» на Седанке включал три земельных участка общей площадью 11,4 гектара и восемь зданий суммарной площадью 113 019 квадратных метров. По иску Генпрокуратуры этот комплекс был обращён в доход государства. В один массив с ним вошли также комплекс «Магнум» и множество других активов, которые, как считает прокуратура, были незаконно выведены из государственной собственности.