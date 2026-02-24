В Госдуме предложили ужесточить требования к трудовым мигрантам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о корректировке миграционной политики. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Документ планируется рассмотреть в приоритетном порядке.
Проект направлен в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Предлагается обязать трудовых мигрантов оплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за членов семьи, находящихся у них на иждивении в России. Срок пребывания мигранта и его семьи будет напрямую зависеть от срока трудового договора.
Также проект предусматривает, что дети иностранного гражданина, достигшие 18 лет, должны будут покинуть Россию в течение 30 дней, если у них нет законных оснований для проживания.
Еще одна мера — аннулирование патента или разрешения на работу, если отсутствуют данные о доходах мигранта либо его заработок ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента на него и членов семьи.
Кроме того, предлагается отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство, если в течение года трудовая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев.
Володин отметил, что экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов. По его словам, новые нормы позволят усилить контроль за доходами и законностью пребывания иностранных граждан, а также снизить нагрузку на социальную инфраструктуру.
Читайте также: В российском МИДе увидели «запасной след» в атаках Запада на Кремль.