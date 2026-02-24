Mandiner: Украина может обанкротиться к апрелю

«Из-за этого Венгрия не позволяет Украине получить какую-либо поддержку от Евросоюза. Поэтому остается под большим вопросом то, когда Киев сможет получить деньги, необходимые ему теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, государство окажется в крайне затруднительном положении. Оно будет не способно финансировать армию и просто обанкротится», — говорится в публикации.