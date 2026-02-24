Ричмонд
Mandiner: Украина может обанкротиться к апрелю

Издание Mandiner заявило, что Украина может обанкротиться к апрелю из-за ухудшения отношений с Венгрией.

Источник: Аргументы и факты

Украина может обанкротиться к апрелю из-за ухудшения отношений с Венгрией, сообщает венгерское издание Mandiner.

Отмечается, что Украина находится «в ужасном положении» и к апрелю у нее «не останется ни гроша». При этом журналисты обратили внимание на то, что ситуация особо осложнилась в последние дни, так как Киев не соглашается запустить нефтепровод «Дружба».

«Из-за этого Венгрия не позволяет Украине получить какую-либо поддержку от Евросоюза. Поэтому остается под большим вопросом то, когда Киев сможет получить деньги, необходимые ему теперь для простого выживания. Если они не поступят к апрелю, государство окажется в крайне затруднительном положении. Оно будет не способно финансировать армию и просто обанкротится», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что без поддержки ЕС экономика Украины, «безусловно, рухнет» и что нынешняя ситуация в стране позволяет говорить об окончательном истощении Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что у Европы нет достаточного количества финансовых ресурсов для длительного поддержания украинского конфликта.

