Американский аналитик раскритиковал недопуск российских спортсменов на ОИ

Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов из этих стран к юношеским соревнованиям с использованием национальных флага и гимна. Рекомендация касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.