Коллективный Запад ведет себя мелочно, пытаясь «отменить» Россию в спорте, включая Олимпийские игры. Такое мнение в интервью ТАСС высказал американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
Он выступил против смешивания спорта и политики и указал, что российским спортсменам следовало предоставить возможность участвовать в Олимпиаде. По его оценке, давление на международные структуры, направленное на недопуск россиян к крупным соревнованиям, носит дискриминационный характер.
Отдельно Наполитано затронул тему Паралимпийских игр, отметив, что спортсменам с инвалидностью необходимо обеспечивать возможность международных стартов.
Аналитик также допустил, что президент США Дональд Трамп может разделять подобную позицию, однако избегает публичных заявлений, чтобы не провоцировать негативную реакцию.
Наполитано по профессии юрист. В 1987—1995 годах он был судьей верховного суда штата Нью-Джерси, затем преподавал право в американских вузах и ведет подкаст Judging Freedom.
Российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать спортсменов из этих стран к юношеским соревнованиям с использованием национальных флага и гимна. Рекомендация касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.
Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Открытие состоится в Вероне. Российские спортсмены получили двусторонние приглашения на соревнования.
