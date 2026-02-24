В США раскрыли детали системы «Золотой купол»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что США ведут активную работу по размещению вооружений в космосе. По его словам, Вашингтон отказывается от предложений Москвы договориться о запрете подобных шагов, выступая лишь против вывода в околоземное пространство ядерного оружия.