В США раскрыли детали системы «Золотой купол»

Частью создаваемой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут вооруженные комплексы в космосе.

Частью создаваемой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут вооруженные комплексы в космосе. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет во время посещения одного из предприятий.

По его словам, речь идет о размещении в космическом пространстве оружия и датчиков, которые войдут в структуру новой многоуровневой ПРО.

Хегсет также указал, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предусматривает первоначальное финансирование проекта в размере 25 млрд долларов.

«Золотой купол» задуман как система перехвата ракет, направленных в сторону Соединенных Штатов. Ранее глава Белого дома сообщал, что общая стоимость проекта может составить около 175 млрд долларов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что США ведут активную работу по размещению вооружений в космосе. По его словам, Вашингтон отказывается от предложений Москвы договориться о запрете подобных шагов, выступая лишь против вывода в околоземное пространство ядерного оружия.

Читайте также: В Польше заявили о миллиардных потерях из-за угольной аферы экс-премьера.

