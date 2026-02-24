Ричмонд
Лебедев: в Одесской области попала под ракетный удар авиабаза ВСУ

Координатор подполья сообщил об ударе «Цирконами» по авиабазе ВСУ под Буялыком.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в Одесской области нанесен удар по авиабазе ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Минувшей ночью в Одесской области зафиксирован удар гиперзвуковыми крылатыми ракетами “Циркон” по объекту в районе населенного пункта Буялык. По имеющейся информации, целью выступала авиабаза, используемая в качестве вспомогательного аэродрома», — написал он.

Согласно сведениям Лебедева, противник использовал попавшую под удар авиабазу в качестве «площадки подскока» для авиации, а также для запуска дронов в сторону Крыма.

Координатор упомянул о наличии на территории авиабазы хранилищ горюче-смазочных материалов.

По мнению Лебедева, использование «Цирконов» для поражения авиабазы в Одесской области свидетельствует о приоритетности данной цели.

Напомним, около двух недель назад стало известно о нанесении ударов по аэродрому Школьный в Одессе, где готовили к запуску дальнобойные беспилотники для атак на объекты на российской территории.

